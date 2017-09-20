20.09.2017 | 15:05

На стадионе «Первомайский» стартовало открытое первенство города по регби. За победу сражаются в основном игроки детско-юношеской спортивной школы № 8. В турнире участвуют 20 команд.

«Всего у нас четыре возрастные категории, начиная с 2001 года рождения и заканчивая 2007-м. Мы их разбили. В течение месяца у нас будут проходить игры», - сообщил главный судья соревнований Александр Лыков.

Первыми в борьбу вступили спортсмены 2003-2004 года рождения. В течение трех игровых дней четыре команды, это «Арбековские тигры», «Драконы», «Спартак» и «Центр», будут состязаться в классическом формате - регби-15.

Первый тур круговых встреч в этой возрастной группе завершился победами команд «Арбековские тигры» и «Центр». Финал пройдет в субботу.

Кстати, гости из других городов примут участие в соревнованиях только в самой младшей возрастной группе.

«Откликнулись на приглашение команда из Москвы «Южное Тушино», команда РСДЮСШОР «Динамо» (г. Казань) и новая команда, которую мы еще не знаем. Они написали, что только начали развивать регби. Это из Вологды», - пояснил Александр Лыков.

Завершится первенство города матчами в старшей возрастной группе. Это шестнадцатилетние регбисты.