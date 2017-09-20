20.09.2017 | 13:59

Сборная команда Пензенской области победила в групповых упражнениях на XII мемориальном турнире памяти Янины Затуливетер, проходившем во дворце спорта «Буртасы» 18-19 сентября.

Юлия Косырева, Маргарита Межина, Алевтина Солдатова, Вероника Евсеева, Анна Карабанова и Юлия Васякина завоевали три золотые медали из трех возможных, не оставив соперницам ни единого шанса.

«В первый соревновательный день девушки стали лучшими в многоборье, оставив позади команды Кировской и Ульяновской областей, поделивших второе место, и команду Астраханской области, замкнувшей тройку призеров», - сообщается на сайте дворца спорта.

Во второй день девушки удостоились золотых медалей в упражнениях с пятью обручами, а также с двумя скакалками и тремя мячами.