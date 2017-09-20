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Спорт | На Театральной площади в Пензе пройдет акция «Кросс ГТО»

20.09.2017|15:57
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Всем пензенцам предлагают принять участие в акции «Кросс ГТО», которая состоится в воскресенье, 24 сентября, на Театральной площади.

С 11:00 до 11:45 пройдет регистрация участников, заранее приславших заявку на e-mail: vfskgto-penza@mail.ru. На 12:00 намечена церемония открытия мероприятия. В 12:05 начнется общая разминка участников, а в 12:20 - сами соревнования. В 15:00 состоится церемония награждения призеров и победителей.

Участникам предстоит преодолеть следующие испытания: челночный бег (4 раза по 25 м), подтягивания или отжимания (10 раз), махи гирей двумя руками (15 раз - мужчины с гирей 24 кг, женщины с гирей 12 кг), берпи (20 раз), поднимания туловища из положения лежа на спине (ситапы) (15 раз - мужчины с мячом 6 кг, женщины с мячом 3 кг), прыжки на тумбу (10 раз - мужчины на высоту 60 см, женщины на высоту 50 см), бег с гирями «фермерская прогулка» (2 раза по 25 метров, женщины - 2 гири по 12 кг, мужчины - 2 гири по 24 кг).

Заявки можно подать в следующих номинациях: «Мужчины от 18 до 29 лет», «Женщины от 18 до 29 лет», «Мужчины от 30 лет и старше», «Женщины от 30 лет и старше». Отправить заявку нужно не позднее 21 сентября.

«Все участники получат памятные сувениры с символикой комплекса ГТО, а призеры соревнований будут награждены медалями и подарками», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

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Гость|20.09.2017 16:25|

А почему не на Советской? Ах! Ну да! Там же теперь негде - торговая точка строится.

Имя: Гость
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