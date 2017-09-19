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Спорт | В Пензе стартовал мемориальный турнир по художественной гимнастике

19.09.2017|15:00
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С возложения цветов в память о чемпионке мира и Советского Союза Янине Затуливетер началось торжественное открытие XII Всероссийского мемориального турнира по художественной гимнастике.

Его участницами стали спортсменки из Нижегородской, Астраханской, Челябинской, Кировской и многих других областей.

«Это первый, можно сказать, старт у них после лета. Потому что здесь основные старты начинаются в январе-феврале: чемпионаты округов. А Кубок России будет осенью. После летнего отдыха, мягко говоря, после отдыха это первый старт такой», - сообщил президент Федерации гимнастики Пензенской области Валерий Старкин.

Состязания проводятся ежегодно после трагической гибели заслуженного мастера спорта СССР. За медали этого турнира всегда борются лучшие гимнастки страны.

В числе фавориток и пензячки. Конкуренцию им в борьбе за высшие награды соревнований на этот раз составят 10 российских команд.

Турнир во дворце спорта «Буртасы» продолжится в течение двух дней. Имена всех победителей и призеров станут известны 20 сентября.

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Гость|19.09.2017 20:00|

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