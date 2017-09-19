Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 сен 2017|20:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+17oC
Завтра | Ясно |
  69.68  |  $  58.10
 

Спорт | Пензенские кадеты стали вторыми в финале игры «Зарница Поволжья»

19.09.2017|17:21
Печать

Только став вторым в финале юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья», можно попасть в правительство. Призеры престижных соревнований вернулись из Оренбурга и сразу сели за один стол с высокими областными руководителями.

«Двести мальчишек и девчонок со всего Приволжского федерального округа приняли участие в данной игре. Пензенский регион представляла команда школы № 70, школы МЧС», - сообщил министр образования области Александр Воронков.

Честь мундира 14 ребят в грязь не уронили. Теперь ими все гордятся. На встрече в правительстве кадеты вспоминали о четырех напряженных днях состязаний.

«У нас были соревнования по бегу на длинные дистанции - 2 000 метров для мальчиков и 1 000 метров для девочек, где мы также заняли призовое третье место. На соревнованиях по плаванию наша команда могла занять призовое место, но мы чуть-чуть не дотянули», - рассказал кадет Никита Настин.

«Главная наша задача все-таки в следующем году - попытаться занять первое место, превзойти Чувашскую Республику», - заявил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Но для этого сурской команде кое-чего не хватает. В первую очередь тренера по легкой атлетике и плаванию. А еще специализированной пневматической винтовки.

Чиновники обещали, что постараются выполнить просьбы юнармейцев, ведь, чтобы быть первыми, нужно иметь лучшую в Поволжье тренировочную базу.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!