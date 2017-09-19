19.09.2017 | 17:21

Только став вторым в финале юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья», можно попасть в правительство. Призеры престижных соревнований вернулись из Оренбурга и сразу сели за один стол с высокими областными руководителями.

«Двести мальчишек и девчонок со всего Приволжского федерального округа приняли участие в данной игре. Пензенский регион представляла команда школы № 70, школы МЧС», - сообщил министр образования области Александр Воронков.

Честь мундира 14 ребят в грязь не уронили. Теперь ими все гордятся. На встрече в правительстве кадеты вспоминали о четырех напряженных днях состязаний.

«У нас были соревнования по бегу на длинные дистанции - 2 000 метров для мальчиков и 1 000 метров для девочек, где мы также заняли призовое третье место. На соревнованиях по плаванию наша команда могла занять призовое место, но мы чуть-чуть не дотянули», - рассказал кадет Никита Настин.

«Главная наша задача все-таки в следующем году - попытаться занять первое место, превзойти Чувашскую Республику», - заявил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Но для этого сурской команде кое-чего не хватает. В первую очередь тренера по легкой атлетике и плаванию. А еще специализированной пневматической винтовки.

Чиновники обещали, что постараются выполнить просьбы юнармейцев, ведь, чтобы быть первыми, нужно иметь лучшую в Поволжье тренировочную базу.