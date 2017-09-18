18.09.2017 | 15:03

Сергей Филиппенков чуть больше года являлся главным тренером сурской команды. Под его руководством пензенский футбольный клуб «Зенит» добивался, пожалуй, наилучших результатов. В октябре 2015 года он скончался прямо на поле - во время товарищеского матча ветеранов.

Второй раз в Пензе состоялся турнир, посвященный памяти Сергея Александровича. В нем принимали участие восемь команд. На поле стадиона «Зенит» футболисты боролись за переходящий кубок.

А в это время пресс-секретарь пензенского клуба Николай Шумилин показывал спортивный журнал, в котором свои пожелания и автограф для него когда-то оставил Сергей Александрович, и вспоминал его не только как хорошего тренера.

«Например, мы приехал в Калугу. Там рядом с гостиницей музей Циолковского. Как вы думаете, кто пошел со мной в этот музей? Только Филиппенков, больше никто. И он мне говорит: «Знаешь, Николай Федорович, в Орехово-Зуево есть такая церквушка памяти всех футболистов, давайте съездим». Но съездить нам с ним, к сожалению, так и не удалось», - рассказал Николай Шумилин.

Николай Федорович говорит, что два года назад игроки «Зенита» выкладывались на поле полностью. Они не хотели расстраивать своего главного тренера, который любое поражение клуба всегда принимал слишком близко к сердцу. Однажды оно не выдержало.

«Да, это одна из причин. Очень тяжело. Он из Лисок приехал не такой, я чувствовал. Наверное, переживал очень сильно. Такие люди обычно очень ранимые», - поделился пресс-секретарь пензенского клуба.

Турнир памяти Сергея Филиппенкова в этом году выиграла команда болельщиков «Спартака».