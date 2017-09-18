18.09.2017 | 08:54

В воскресенье, 17 сентября, пензенский «Дизелист» уступил ярославскому «Локо-Юниору» в стартовом матче первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.

Во втором периоде сопернику удалось пробить вратаря Максима Борисова, признанного самым надежным по итогам прошлого сезона.

«Гола Максима Денежкина оказалось достаточно для победы «Локо-Юниора» в основное время. «Дизелист» начинает с поражения, а ярославцы записывают первые трудовые очки в турнирную таблицу», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

18 сентября подопечные Алексея Ваулина выступят против ярославской команды в повторном матче.