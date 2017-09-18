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Спорт | Пензенский «Дизелист» уступил ярославскому «Локо-Юниору» - 0:1

18.09.2017|08:54
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В воскресенье, 17 сентября, пензенский «Дизелист» уступил ярославскому «Локо-Юниору» в стартовом матче первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.

Во втором периоде сопернику удалось пробить вратаря Максима Борисова, признанного самым надежным по итогам прошлого сезона.

«Гола Максима Денежкина оказалось достаточно для победы «Локо-Юниора» в основное время. «Дизелист» начинает с поражения, а ярославцы записывают первые трудовые очки в турнирную таблицу», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

18 сентября подопечные Алексея Ваулина выступят против ярославской команды в повторном матче.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|18.09.2017 09:37|

Я надеюсь сей срамный шоу балет эти выезды делает за свой счёт ?

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