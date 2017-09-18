18.09.2017 | 14:46

В воскресенье, 17 сентября, завершился первый раунд Кубка России по баскетболу среди женских команд и определились участники плей-офф.

В группе В за выход в следующий круг боролись пензенская «Юность», а также клубы «Шахты», «Ставропольчанка-СКФУ» и ногинский «Спартак-2».

Обыграв «Спартак-2» со счетом 63:60, «Юность» уступила команде «Шахты» и в итоге заняла в 1/8 финала третье место в группе.

Первыми оказались «Шахты», второй - «Ставропольчанка-СКФУ», четвертым - «Спартак-2», сообщили в пресс-службе регионального минспорта.