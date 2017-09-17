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Спорт | «Зенит» потерпел восьмое поражение в российском первенстве

17.09.2017|14:18
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«Зенит» под руководством нового наставника Владимира Радкевича основным составом вышел на домашний матч против брянского «Динамо».

Первый тайм завершился со счетом 0:1. После перерыва обстановка на поле стала напряженнее. Казалось, что силы обеих команд равны, но судья назначил пенальти в ворота хозяев, и Артем Маслевский забил гол.

В конце второго тайма пензенская дружина пропустила контратаку, и в наши ворота влетел очередной мяч. Итог - 0:3.

«Зенит» потерпел восьмое поражение в российском первенстве и остался на последнем месте в турнирной таблице.

Следующая встреча пройдет в Красногорске с местной командой «Зоркий»

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Гость|17.09.2017 17:36|

Неумехи...

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