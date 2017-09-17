17.09.2017 | 14:18

«Зенит» под руководством нового наставника Владимира Радкевича основным составом вышел на домашний матч против брянского «Динамо».

Первый тайм завершился со счетом 0:1. После перерыва обстановка на поле стала напряженнее. Казалось, что силы обеих команд равны, но судья назначил пенальти в ворота хозяев, и Артем Маслевский забил гол.

В конце второго тайма пензенская дружина пропустила контратаку, и в наши ворота влетел очередной мяч. Итог - 0:3.

«Зенит» потерпел восьмое поражение в российском первенстве и остался на последнем месте в турнирной таблице.

Следующая встреча пройдет в Красногорске с местной командой «Зоркий»