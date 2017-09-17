В воскресенье, 17 сентября, в преддверии Европейской недели мобильности на велолыжероллерной трассе в Ахунах прошла спортивная акция.
Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, в рамках события все желающие могли сдать нормативы ГТО. Также состоялись заезд велосипедистов, открытая тренировка групп любителей скандинавской ходьбы, мастер-класс от именитых спортсменов.
В мероприятии принял участие и мэр Пензы Виктор Кувайцев, который сейчас находится в отпуске. Он привел с собой внучку, чтобы приобщить к тому, чем занимается сам. По его словам, именно спорт помогает справляться с большим количеством работы.
«При всей загруженности и ответственности нужно обязательно вести активный образ жизни, находить время на спорт и отдых», - высказал свое мнение глава городской администрации.
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