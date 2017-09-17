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Спорт | На велолыжероллерной трассе в Ахунах провели спортивную акцию

17.09.2017|12:16
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В воскресенье, 17 сентября, в преддверии Европейской недели мобильности на велолыжероллерной трассе в Ахунах прошла спортивная акция.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, в рамках события все желающие могли сдать нормативы ГТО. Также состоялись заезд велосипедистов, открытая тренировка групп любителей скандинавской ходьбы, мастер-класс от именитых спортсменов.

В мероприятии принял участие и мэр Пензы Виктор Кувайцев, который сейчас находится в отпуске. Он привел с собой внучку, чтобы приобщить к тому, чем занимается сам. По его словам, именно спорт помогает справляться с большим количеством работы.

«При всей загруженности и ответственности нужно обязательно вести активный образ жизни, находить время на спорт и отдых», - высказал свое мнение глава городской администрации.

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Гость|17.09.2017 12:33|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

Имя: Гость
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