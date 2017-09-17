17.09.2017 | 14:56

Спорт предпочтительнее ленивого отдыха. В выходной на велолыжероллерной трассе в Ахунах было особенно многолюдно. Школьники, студенты учебных заведений, расположенных в Железнодорожном районе Пензы, сдавали нормативы Всероссийского физикультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».

«Это нужно, чтобы быть здоровой, никогда не болеть и быть в форме», - объяснила школьница Лилия Хасаншина.

Дети подключили родителей, и те также бегали, подтягивались, показывая пример своим чадам.

«Дети - это наше будущее. Главное - чтобы они были здоровыми, сильными, бодрыми, тогда и поколение будет хорошим, и дети у них самих родятся здоровые», - высказался житель Пензы Ринат Зиядиев.

На трассе можно было увидеть и обладателей значков ГТО. Мэр города Виктор Кувайцев сейчас в отпуске и проводит его активно, спортивно: сам ездит на велосипеде, обучает старшую внучку. Он считает, что физическая подготовка необходима каждому человеку.

«Надо вести умеренный образ жизни, и при всей загруженности, при всей ответственности на работе обязательно находить время для занятия спортом и отдыха», - заявил Виктор Кувайцев.

Сдача норматива ГТО - это проверка физического состояния. Выполнившие обязательный комплекс получают знаки отличия. Акции, подобные этой, в городе проводят регулярно.