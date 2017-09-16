16.09.2017 | 13:59

На несколько часов движение по Окружной было парализовано. Обычно оживленная улица опустела. Транспорт разворачивался, водители нервничали и уезжали прочь.

Дорожный коллапс возник из огромного количества пешеходов, собравшихся возле «Дизель-Арены». 16 сентября по всей стране проходил всероссийский день бега - «Кросс нации».

С высоты полета ленивой птицы можно было наблюдать за волнующимся людским морем, которое, казалось, готово выйти из берегов.

Итак, первый старт. На дистанцию в 2 километра 17 метров отправились самые маленькие участники массового забега. Через пару минут на старт вышли физкультурники постарше и профессиональные спортсмены.

Их было так много! Тысячи и тысячи ног топтали асфальт Окружной. Река любителей здорового образа жизни растянулась по широкой улице.

Забег продолжился по дублеру Окружной. Спортивный стартовый задор у некоторых здесь начал понемногу угасать.

Постепенно «Кросс нации» близился к своему концу. Одни продлевали спортивный праздник, другие уже ощутили мышечную радость.

«Море позитива», - признался участник забега.

«Все отлично», - поддержал его еще один спортсмен.

«Погода хорошая», - добавил третий.

«Первый раз бежали, очень понравилось. Довольны организацией, очень все хорошо организовано было. Пробежали, довольны. Масса позитива, с людьми познакомились», - подытожил четвертый спортсмен.

Пожалуй, это и есть главная национальная идея, по житейски сформулированная участниками «Кросса нации».