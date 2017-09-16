Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|16 сен 2017|15:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+19oC
Завтра | Ясно |
  68.58  |  $  57.53
 

Спорт | В «Кроссе нации - 2017» приняли участие более 7 000 пензенцев

16.09.2017|13:42
Печать

В субботу, 16 сентября, Пенза присоединилась к всероссийскому дню бега «Кросс нации - 2017». В акции участвовали более 7 000 жителей областного центра.

Бегунам был дан старт в районе СЗК «Дизель-Арена». Это место уже стало традиционным для проведения крупных спортивных мероприятий. Напомним: 28 мая здесь проводился велозабег в рамках Дня велопарадов в России, в котором приняли участие более 1 000 человек.

«Кросс нации - 2017» собрал свыше 7 000 легкоатлетов. Маршрут пролегал по Окружной, Карпинского, дублеру Окружной и Олимпийской аллее, финиш был на улице Зеленодольской и Олимпийской аллее.

«Протяженность дистанции самого массового забега составила 5 км. Спортсмены боролись за победу на дистанциях 5, 6, 8 и 12 км. Самые юные участники - мальчики и девочки 2006 года рождения и младше - соревновались на дистанции 2 017 метров», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

0
0
0
0
Гость|16.09.2017 14:25|

Бежали, да, а вот на счет бороться за победу это глупость!

Когда валит толпа и часть из нее через кусты срезает, какая тут борьба за победу?!

Даже просто свой результат узнать нереально.

Просто массовая акция и не более

Гость|16.09.2017 14:28|

Фейковый кросс. Спортсмены поймут.

Гость|16.09.2017 14:49|

Вот она как выглядеть нация, маловато как то в Пензе с нацией.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!