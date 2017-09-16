16.09.2017 | 13:42

В субботу, 16 сентября, Пенза присоединилась к всероссийскому дню бега «Кросс нации - 2017». В акции участвовали более 7 000 жителей областного центра.

Бегунам был дан старт в районе СЗК «Дизель-Арена». Это место уже стало традиционным для проведения крупных спортивных мероприятий. Напомним: 28 мая здесь проводился велозабег в рамках Дня велопарадов в России, в котором приняли участие более 1 000 человек.

«Кросс нации - 2017» собрал свыше 7 000 легкоатлетов. Маршрут пролегал по Окружной, Карпинского, дублеру Окружной и Олимпийской аллее, финиш был на улице Зеленодольской и Олимпийской аллее.

«Протяженность дистанции самого массового забега составила 5 км. Спортсмены боролись за победу на дистанциях 5, 6, 8 и 12 км. Самые юные участники - мальчики и девочки 2006 года рождения и младше - соревновались на дистанции 2 017 метров», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.