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Спорт | Пензенские гимнастки блестяще выступили на мемориальном турнире

16.09.2017|12:21
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Итоги мемориала Натальи Лифиренко порадовали сурских болельщиков. 111 гимнасток-художниц из Пензы, Заречного, Ульяновска, Липецка, Кирова и Краснодара разыгрывали награды только в личном многоборье. И в каждой из категорий сурские девушки доказывали свою силу.

В старшей группе - среди гимнасток 2002 года рождения - весь пьедестал почета остался за хозяйками. Первое место заняла Анастасия Безрукова. Далее расположились Валерия Игошина и Александра Суслова.

В более младших группах практически все первые места также остались за пензенскими грациями. На верхнюю ступень пьедестала почета поднимались Алина Смирнова, Анастасия Прозорова, Анастасия Карпенко, Кристина Голубова, Софья Доценко и Варвара Митина.

И только среди гимнасток 2008 года рождения победу праздновала гостья из Ульяновска Юлия Байкова.

Сразу после окончания мемориала Наталья Лифиренко стартует турнир по художественной гимнастике памяти Янины Затуливетер. В нем будут принимать участие исключительно групповички.

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