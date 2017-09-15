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Спорт | «Дизелист» намерен завоевать чемпионский титул МХЛ

15.09.2017|15:19
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Молодежная хоккейная команда «Дизелист» в этом сезоне пополнится новыми перспективными игроками.

10 человек из юношеской лиги, это ребята 2000 года рождения, претендуют на места в основном составе. По словам главного тренера Алексея Ваулина, троих-четверых дебютантов болельщики увидят уже в первых календарных матчах.

Сезон стартует через несколько дней, и пензенцам предстоит принять на своей площадке бронзового призера прошлого чемпионата, принципиального соперника - ярославский «Локо-Юниор».

Летом игроки молодежки проводили тренировочные сборы и участвовали в товарищеском турнире.

«Тренерский штаб доволен подготовкой команды. Последние игры были с «Мордовией» у нас контрольные. Очень понравилось и в движении, и в организации игры, претензий к ребятам не было», - отметил главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

Капитаном команды открытым голосованием был избран Максим Чумаков. По словам ребят, все хоккеисты находятся в прекрасной форме и, главное, горят желанием выигрывать.

В прошлом сезоне пензенцы довольствовались серебром, а в этом постараются завоевать чемпионский титул МХЛ.

«Все хорошие парни. Команда сплотилась, готова выходить на каждый матч и биться до конца ради победы», - подчеркнул Максим Чумаков.

В ходе предсезонной пресс-конференции была представлена и новая форма, в которой предстоит выступать игрокам «Дизелиста». Стартовый матч с ярославской командой начнется в «Дизель-Арене» 17 сентября в 13:00.

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