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Спорт | Сапсерфингисты устроили семичасовое путешествие по Суре

14.09.2017|17:37
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Сапсерф и весло - это все, что нужно пензенским эстремалам, чтобы добраться от пляжа на Барковке до Сурского водохранилища и вернуться обратно.

Шесть человек решили отправиться в необычное путешествие. Стоя на трехметровой доске, они в течение 4 часов планировали преодолеть 28 километров.

С собой эти отважные люди взяли только воду, специальный плащ, телефон и фонарик, поскольку плыть приходилось в основном ночью. Рассказали, что для них такое развлечение - источник адреналина.

«Сравните это ощущение: это как ехать на мотоцикле и на машине. На машине полная безопасность, как и в лодке, практически полная безопасность. А на мотоцикле ты получаешь огромнее количество эмоций, так же и здесь. Ты получаешь количество эмоций, которое ни с чем не сравнимо», - поделился поклонник экстремальных видов спорта Олег Чуб.

Этот вид водного спорта относительно молодой. Зародился он на Гавайях как альтернатива классическому серфингу при отсутствии волн.

Сейчас надувную полимерную доску используют в разных странах не только для водных прогулок, но и для занятия йогой и рыбалки.

Освоить сапсерф может и ребенок, и пенсионер, говорят знающие люди. Минимальное требование для новичков - умение плавать.

«Сложностей здесь никаких нет. Достаточно просто внимательно послушать инструктора, который расскажет, что можно делать, что нет, и спокойно отправляться вперед», - подчеркнул поклонник экстремальных видов спорта Андрей Наумов.

В итоге пензенские искатели острых ощущений реализовали задуманное, правда, вместо четырех планируемых потратили на путешествие семь часов.

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Гость|14.09.2017 19:22|

Вот какие молодцы

Гость|14.09.2017 19:31|

Можно и пьяным на сапсерфе кататься, никто не накажет

Гость|14.09.2017 19:37|

Гость писал(a):

Можно и пьяным на сапсерфе кататься, никто не накажет
Почему не накажет?

Гость|14.09.2017 20:31|

Каждый сходит с ума по-своему!

Гость|14.09.2017 20:45|

И как они мост, который волков из бочек построил, обходили?

Имя: Гость
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