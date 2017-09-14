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Спорт | Пензенская школьница стала второй на «Президентских состязаниях»

14.09.2017|16:46
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Пензячка заняла второе место на всероссийских соревнованиях школьников «Президентские состязания», которые проходят в детском центре «Смена» в Краснодарском крае.

Учащаяся лицея современных технологий управления № 2 продемонстрировала второй результат в беге на дистанции 1 000 метров среди девушек (3,13.5).

«Впереди у нашей команды еще три вида многоборья и участие в дополнительных видах программы (плавание, бадминтон, баскетбол 3 х 3, дартс, мини-футбол, шахматы)», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Всероссийские соревнования продлятся до 26 сентября.

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