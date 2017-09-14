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Спорт | Каменский «Дорожник» обыграл футболистов клуба «Дзержинск-ТС»

14.09.2017|15:38
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Каменский «Дорожник» успешно начал полуфинальную серию в рамках Кубка межрегионального футбольного союза «Приволжье».

Соперником красно-бело-черных был клуб «Дзержинск-ТС», который в этом сезоне сурской дружине еще не проигрывал. Это придало дополнительную мотивацию хозяевам.

С первых минут каменцы пошли в атаку и до перерыва были вознаграждены за усердие дважды. Сначала Александр Цибизов отличился после розыгрыша углового, а затем Дмитрий Антонов при таком же стандартном положении оказался самым расторопным.

Дорожники имели еще несколько отличных голевых моментов. В частности, Виталий Аралин не реализовал пенальти. Увеличить отрыв не удалось, а во второй половине встречи дзержинцы положение выравняли.

Под занавес матча уже они могли забить гол, но вратарь хозяев Илья Спирин отразил опасные удары форвардов гостей.

2:0 - победа с таким результатом позволяет каменцам с оптимизмом смотреть в будущее. Ответный поединок в рамках полуфинала Кубка «Приволжья» состоится 27 сентября.

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