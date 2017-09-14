Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|14 сен 2017|10:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+22oC
Завтра | Ясно |
  69.10  |  $  57.67
 

Спорт | Хоккеисты «Дизеля» одержали победу над «Торосом» в Нефтекамске

14.09.2017|09:08
Печать

В среду, 13 сентября, пензенский «Дизель» в Нефтекамске одержал победу над местным «Торосом». Это была третья игра желто-синих в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Усилиями Владислава Барулина пензенцы открыли счет на первых минутах встречи. В начале второго периода Иван Воробьев пробил нефтекамского вратаря во второй раз - 2:0.

Через несколько минут соперники смогли сократить отставание (2:1), но в третьем периоде подопечным Андрея Сидоренко удалось в третий раз зажечь красный свет за воротами противника.

Итоговый счет матча - 3:1 в пользу пензенцев.

После трех игр «Дизель» набрал три очка и занял 16-ю строчку турнирной таблицы.

Напомним: в стартовом матче чемпионата желто-синие уступили «Ижстали» в Ижевске (1:2), во втором - проиграли альметьевскому «Нефтянику» (1:4).

Источник — Фото ПХК «Дизель»
0
0
0
0
Гость|14.09.2017 09:35|

случайности бывают.

Например этот "выигрыш".

Все равно это не команда, а паразит на тебе бюджета.

РАЗОГНАТЬ и забыть!

Гость|14.09.2017 09:35|

Молодцы, поздравляем! Диванные троли пусть идут лесом!

Гость|14.09.2017 10:01|

Гость писал(a):

случайности бывают.

Например этот "выигрыш".

Все равно это не команда, а паразит на тебе бюджета.

РАЗОГНАТЬ и забыть!

ПОДДЕРЖИВАЮ , а тролли , ратующие за откорм дармоедов идут лесом .

Гость|14.09.2017 10:07|

Срочно отметить эту победу очередным велопробегом !!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!