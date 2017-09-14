14.09.2017 | 09:08

В среду, 13 сентября, пензенский «Дизель» в Нефтекамске одержал победу над местным «Торосом». Это была третья игра желто-синих в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Усилиями Владислава Барулина пензенцы открыли счет на первых минутах встречи. В начале второго периода Иван Воробьев пробил нефтекамского вратаря во второй раз - 2:0.

Через несколько минут соперники смогли сократить отставание (2:1), но в третьем периоде подопечным Андрея Сидоренко удалось в третий раз зажечь красный свет за воротами противника.

Итоговый счет матча - 3:1 в пользу пензенцев.

После трех игр «Дизель» набрал три очка и занял 16-ю строчку турнирной таблицы.

Напомним: в стартовом матче чемпионата желто-синие уступили «Ижстали» в Ижевске (1:2), во втором - проиграли альметьевскому «Нефтянику» (1:4).