В среду, 13 сентября, пензенский «Дизель» в Нефтекамске одержал победу над местным «Торосом». Это была третья игра желто-синих в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.
Усилиями Владислава Барулина пензенцы открыли счет на первых минутах встречи. В начале второго периода Иван Воробьев пробил нефтекамского вратаря во второй раз - 2:0.
Через несколько минут соперники смогли сократить отставание (2:1), но в третьем периоде подопечным Андрея Сидоренко удалось в третий раз зажечь красный свет за воротами противника.
Итоговый счет матча - 3:1 в пользу пензенцев.
После трех игр «Дизель» набрал три очка и занял 16-ю строчку турнирной таблицы.
Напомним: в стартовом матче чемпионата желто-синие уступили «Ижстали» в Ижевске (1:2), во втором - проиграли альметьевскому «Нефтянику» (1:4).
случайности бывают.
Например этот "выигрыш".
Все равно это не команда, а паразит на тебе бюджета.
РАЗОГНАТЬ и забыть!