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Спорт | «Дизель» проведет следующую игру в рамках чемпионата ВХЛ в Перми

14.09.2017|16:33
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Хоккеисты «Дизеля» в Нефтекамске открыли счет своим победам в официальном сезоне ВХЛ. В матче против «Тороса» команда забила уже на второй минуте, ошибку хозяев в обороне использовал Владислав Барулин.

Следующей шайбы зрителям пришлось ждать больше периода. И вновь отличились пензенцы. После наброса от синей линии Иван Воробьев удачно подставил клюшку - 2:0.

Нефтекамцы прилагали отчаянные усилия, чтобы отыграться. Еще до перерыва им удалось сократить отставание, цели достиг точный бросок Станислава Голованова. Правда, чтобы засчитать гол, арбитру встречи пришлось смотреть видеоповтор, и только после этого он указал на центр площадки.

И все же последнее слово в поединке осталось за желто-синими. Роман Людучин после индивидуального прохода закрепил преимущество дизелистов.

3:1 в пользу пензенцев - так завершился этот матч. Следующую встречу пензенские хоккеисты проведут в Перми против местного «Молота-Прикамья».

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Гость|14.09.2017 20:47|

Опять бюджетные расходы на перевоз этой "команды"?

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Имя: Гость
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