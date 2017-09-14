14.09.2017 | 16:33

Хоккеисты «Дизеля» в Нефтекамске открыли счет своим победам в официальном сезоне ВХЛ. В матче против «Тороса» команда забила уже на второй минуте, ошибку хозяев в обороне использовал Владислав Барулин.

Следующей шайбы зрителям пришлось ждать больше периода. И вновь отличились пензенцы. После наброса от синей линии Иван Воробьев удачно подставил клюшку - 2:0.

Нефтекамцы прилагали отчаянные усилия, чтобы отыграться. Еще до перерыва им удалось сократить отставание, цели достиг точный бросок Станислава Голованова. Правда, чтобы засчитать гол, арбитру встречи пришлось смотреть видеоповтор, и только после этого он указал на центр площадки.

И все же последнее слово в поединке осталось за желто-синими. Роман Людучин после индивидуального прохода закрепил преимущество дизелистов.

3:1 в пользу пензенцев - так завершился этот матч. Следующую встречу пензенские хоккеисты проведут в Перми против местного «Молота-Прикамья».