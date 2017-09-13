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Спорт | Пензенцев призвали выбрать на «Кроссе наций» дистанцию 5 километров

13.09.2017|15:58
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В субботу в Пензе состоится событие, которое внесет серьезные изменения в обычный уклад жизни простых горожан, любителей физкультуры, профессиональных спортсменов и даже автовладельцев.

«16 сентября во всей стране состоится, наверное, самая массовая физкультурная акция, акция по пропаганде здорового образа жизни, которая носит название «Кросс наций», - сообщил первый заместитель министра физической культуры и спорта области Владимир Жучков.

Основной маршрут во Всероссийский день бега будет пролегать по улице Окружной и ее дублеру, от Карпинского до Зеленодольской. Старт и финиш - у «Дизель-Арены». Сначала участники зарегистрируются, а в 9:55 им дадут команду: «Внимание, марш!»

«Самые первые стартуют самые маленькие наши участники, это спортсмены 2006 года рождения и младше. Им предлагается дисциплина 2 километра 17 метров. И каждый год она увеличивается на два метра. Далее - все спортсмены по различным возрастным группам. Мы призываем всех принять участие в беге на пять километров, это самая популярная дисциплина», - заявил директор ДЮСШ № 6 г. Пензы Владимир Антонов.

Профессионально подготовленные атлеты побегут дистанции в 6, 8 и 12 километров.

Кстати, с 8:00 до 13:30 движение транспорта в районе проведения «Кросса нации» будет перекрыто. Так что в это время не стоит автомобилистам выдвигаться на Окружную. Придется выбирать другие пути.

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