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Спорт | Мастер по шахматной композиции провел занятие в гимназии № 13

13.09.2017|18:01
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Международный мастер по шахматной композиции Андрей Селиванов провел в 13-й гимназии занятие с юными пензенцами. Он предлагал будущим гроссмейстерам решить вместе с ним несложные задачи - этюды.

13-кратный чемпион мира по шахматной композиции Андрей Селиванов - автор более 850 задач и этюдов, большинство из которых отмечены призами и отличиями на международных конкурсах.

«Есть хоккей, где команда против команды, есть фигурное катание, где есть оценки судей за сложность программы, за красоту программы, за эффектность. Так же и шахматная композиция. Шахматная задача оценивается судьями за красоту замысла, за сложность замысла, за расположение фигур», - пояснил Андрей Селиванов.

Одной из своих целей мастер считает популяризацию шахмат среди детей, потому что, по мнению мастера, именно эта игра, как никакая другая, развивает у ребенка мышление.

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Гость|13.09.2017 20:05|

Клуб четырех коней?

Имя: Гость
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