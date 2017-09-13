13.09.2017 | 18:01

Международный мастер по шахматной композиции Андрей Селиванов провел в 13-й гимназии занятие с юными пензенцами. Он предлагал будущим гроссмейстерам решить вместе с ним несложные задачи - этюды.

13-кратный чемпион мира по шахматной композиции Андрей Селиванов - автор более 850 задач и этюдов, большинство из которых отмечены призами и отличиями на международных конкурсах.

«Есть хоккей, где команда против команды, есть фигурное катание, где есть оценки судей за сложность программы, за красоту программы, за эффектность. Так же и шахматная композиция. Шахматная задача оценивается судьями за красоту замысла, за сложность замысла, за расположение фигур», - пояснил Андрей Селиванов.

Одной из своих целей мастер считает популяризацию шахмат среди детей, потому что, по мнению мастера, именно эта игра, как никакая другая, развивает у ребенка мышление.