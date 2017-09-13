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Спорт | Футболисты ДЮСШ № 8 пробились в финал поволжского первенства

13.09.2017|15:11
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Футболисты ДЮСШ № 8 2003 года рождения пробились в финал поволжского первенства. Последний месяц ребята жили в плотном соревновательном ритме: им нужно было побеждать всех соперников без исключения.

На этот раз в гости приехал прямой конкурент в борьбе за выход в следующий раунд - саратовский «Сокол».

Поначалу над пензенцами довлела большая ответственность, и они никак не могли найти свою игру. К концу первого тайма хозяева перестроились и стали действовать активнее.

«Ребята уже давно вместе, опыт есть. Мы много играем, на финалах были. Ведутся с ними беседы и психологические, и тактические», - подчеркнул тренер команды ДЮСШ № 8 Александр Клейменов.

Начало второй половины встречи принесло пензенцам гол. После розыгрыша углового мяч влетел в ворота соколят.

Были у наших футболистов еще шансы, но реализовать их не удалось. Однако и счета 1:0 хватило, чтобы победить и завоевать путевку в Казань - на поволжский финал.

«Едем с боевым настроем, чтобы доказывать, что Пенза - хорошая команда, хороший город, чтобы также приезжали к нам потом, проводили с нами игры. Будем стараться, чтобы занять первое место или хотя бы попасть в тройку», - рассказал игрок команды ДЮСШ № 8 Ярослав Скороделов.

Финальные поединки пройдут с 2 по 10 октября. Компания подбирается крепкая: победные планы на турнир строят представители футбольных школ из Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти.

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