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Спорт | В Пензе стартовал прием заявок на участие в чемпионате «КЭС-Баскет»

12.09.2017|16:41
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В Пензенской области стартовал чемпионат российской школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Для нашего региона это уже 11-й сезон.

«В сентябре, октябре и ноябре пройдут внутришкольные, муниципальные этапы лиги. Напоминаем, что заявочная кампания стартовала 1-го числа, просим подать всем школам - участницам лиги заявки на сайте kes-anketa.ru», - сообщил директор ДЮСШ № 1 г. Пензы Александр Калмаков.

В прошлом году в чемпионате играли 3 500 пензенских школьников. Это мальчики и девочки с 8-го по 11-й класс. Награды вручили всем.

«По традиции команды-участницы получают комплект баскетбольных профессиональных мячей», - пояснил Александр Калмаков.

В феврале следующего года в Пензе пройдут финальные региональные игры. Команда-победитель отправится защищать честь региона на чемпионат Приволжского федерального округа.

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