12.09.2017 | 12:36

18-19 сентября во дворце спорта «Буртасы» состоится XII мемориальный турнир по художественной гимнастике памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Янины Затуливетер.

В соревнованиях примут участие спортсменки из девяти городов: Ульяновска, Нижнего Новгорода, Кирова, Энгельса, Астрахани, Рязани, Магнитогорска, Казани и Пензы.

Они будут выступать по программам сеньорок (2002 года рождения и старше) и юниорок (2002-2004 и 2005-2006 года рождения).

Как сообщили в школе олимпийского резерва имени Н. А. Лавровой, в первый день девушки станут состязаться в многоборье, во второй день - в отдельных видах.

Сеньорки выполнят упражнения с пятью обручами, а также двумя скакалками и тремя мячами. Юниорки - с пятью скакалками и пятью парами булав.

Кстати, в сентябре в Пензе пройдут еще два турнира по художественной гимнастике: с 13-го по 15-е число - памяти заслуженного тренера России Натальи Лифиренко, с 21-го по 25-е - всероссийские открытые соревнования «Юные грации».