18-19 сентября во дворце спорта «Буртасы» состоится XII мемориальный турнир по художественной гимнастике памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Янины Затуливетер.
В соревнованиях примут участие спортсменки из девяти городов: Ульяновска, Нижнего Новгорода, Кирова, Энгельса, Астрахани, Рязани, Магнитогорска, Казани и Пензы.
Они будут выступать по программам сеньорок (2002 года рождения и старше) и юниорок (2002-2004 и 2005-2006 года рождения).
Как сообщили в школе олимпийского резерва имени Н. А. Лавровой, в первый день девушки станут состязаться в многоборье, во второй день - в отдельных видах.
Сеньорки выполнят упражнения с пятью обручами, а также двумя скакалками и тремя мячами. Юниорки - с пятью скакалками и пятью парами булав.
Кстати, в сентябре в Пензе пройдут еще два турнира по художественной гимнастике: с 13-го по 15-е число - памяти заслуженного тренера России Натальи Лифиренко, с 21-го по 25-е - всероссийские открытые соревнования «Юные грации».