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Спорт | Пензенский «Дизель» проиграл альметьевскому «Нефтянику» - 1:4

12.09.2017|09:14
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В понедельник, 11 сентября, пензенский «Дизель» проиграл альметьевскому «Нефтянику» на выезде в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

В первых двух периодах соперник забросил по две шайбы, в третьем желто-синим усилиями Павла Копытина удалось размочить счет - 1:4.

Главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко, комментируя игру подопечных, отметил, что подвела дисциплина, были индивидуальные ошибки и нехватка концентрации.

«Пока ребята не набрали нужной игровой формы, потому что команда собралась фактически перед домашним турниром и все вместе катались мало. Но хоккеисты, на которых мы рассчитываем, должны понять, что должны играть на команду и приносить пользу. А в целом по качеству и движению сыграли лучше, чем в первом матче в Ижевске», - отметил наставник.

Напомним: в стартовом матче чемпионата в Ижевске пензенцы уступили местной «Ижстали» со счетом 1:2.

В настоящее время после двух матчей «Дизель», не набравший пока ни одного очка, занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

13 сентября дизелисты встретятся с «Торосом» из Нефтекамска.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|12.09.2017 09:24|

Отлично!!!

Гость|12.09.2017 09:29|

Просто очередной блин министра.

Гость|12.09.2017 09:31|

Этот срам нужно прекращать !

Гость|12.09.2017 09:32|

Фото классное. Человек на карачках в центре символизирует игру "Дизеля".

Имя: Гость
Комментарий:

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