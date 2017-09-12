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Спорт | 16 сентября пензенцы примут участие в «Кроссе нации - 2017»

12.09.2017|15:39
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В субботу, 16 сентября, в Пензе состоятся соревнования в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2017».

Старт забега будет дан в створе улиц Окружной и Зеленодольской, в районе СЗК «Дизель-Арена». Маршрут пролегает по Окружной, Карпинского, дороге-дублеру Окружной, затем по Зеленодольской и Олимпийской аллее. Финиш предусмотрен на аллее и на Зеленодольской.

Регистрация участников и выдача номеров будут проводиться с 8:00 до 9:30 у «Дизель-Арены». На 9:50 намечена церемония открытия соревнований, на 9:55 - старт. В 10:20 состоится награждение победителей и призеров кубками и дипломами.

В забеге примут участие юноши и девушки 1997-1998 года рождения. Им предстоит преодолеть дистанции 5, 6, 8 и 12 километров. Мальчики и девочки 2006 года рождения и младше пробегут 2017 метров. Протяженность дистанции для массового забега составит 5 километров.

«Помимо любителей легкой атлетики в соревнованиях примут участие и профессиональные спортсмены, которые будут бороться за победу на дистанциях 6, 8 и 12 км», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Номера участников можно получить при наличии действующей справки от врача о допуске к соревнованиям по легкой атлетике.

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Гость|12.09.2017 16:41|

Но в субботу дети учатся. Почему старт не в воскресенье?

Гость|12.09.2017 17:07|

Лишь бы не пьянствовали, на болотную местную не ходили и власть не хулили!

Гость|12.09.2017 17:08|

старт в 9.55, а в 10.209 награждение. Дистанции 6,8 и 12 км. Лихо надо побежать, чтобы выбежать 12 км из 25 минут, ориентировочно 30 км/ч... Суровые жители Пензы...

Имя: Гость
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