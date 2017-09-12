12.09.2017 | 15:39

В субботу, 16 сентября, в Пензе состоятся соревнования в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2017».

Старт забега будет дан в створе улиц Окружной и Зеленодольской, в районе СЗК «Дизель-Арена». Маршрут пролегает по Окружной, Карпинского, дороге-дублеру Окружной, затем по Зеленодольской и Олимпийской аллее. Финиш предусмотрен на аллее и на Зеленодольской.

Регистрация участников и выдача номеров будут проводиться с 8:00 до 9:30 у «Дизель-Арены». На 9:50 намечена церемония открытия соревнований, на 9:55 - старт. В 10:20 состоится награждение победителей и призеров кубками и дипломами.

В забеге примут участие юноши и девушки 1997-1998 года рождения. Им предстоит преодолеть дистанции 5, 6, 8 и 12 километров. Мальчики и девочки 2006 года рождения и младше пробегут 2017 метров. Протяженность дистанции для массового забега составит 5 километров.

«Помимо любителей легкой атлетики в соревнованиях примут участие и профессиональные спортсмены, которые будут бороться за победу на дистанциях 6, 8 и 12 км», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Номера участников можно получить при наличии действующей справки от врача о допуске к соревнованиям по легкой атлетике.