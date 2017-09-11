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Спорт | Регбисты «Империи» проиграли в утешительном полуфинале Суперлиги

11.09.2017|16:24
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Регбисты «Империи» безоговорочно проиграли в утешительном полуфинале российской Суперлиги.

В борьбе за 5-8-е места пензенская команда встречалась со столичной «Славой-ЦСП». Гости свои притязания на крупную победу стали подтверждать с первых минут матча. Они занесли четыре попытки подряд и добились весомого перевеса.

Пензенцы, правда, извлекли пользу из последних атак перед отдыхом. Никита Сботов забил штрафной и занес попытку - 8:28.

В дальнейшем преимущество «славян» только росло. Они раз за разом наказывали «Империю» за грубые промахи в защите. Все, чего смогли добиться «волки», - это провести убедительную атаку и положить мяч в зачетное поле москвичей. Но итоговый счет не порадовал - 15:78. Крупное поражение хозяев.

«Если мы сейчас откажемся играть с командами такого уровня, то мы будем просто отставать по развитию. Нам надо с ними играть, получать какой-то опыт. Вот сегодня на поле очень много молодых ребят, для них это, может быть, первая игра с командой из элиты. Скажем так, это не чемпионская команда, но они туда стремятся», - пояснил главный тренер РК «Империя» Андрей Бачурин.

Через неделю соперникам предстоит провести ответный поединок в столице. Несмотря на то что исход серии предопределен, регбисты «Империи» будут серьезно готовиться к матчу.

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Гость|11.09.2017 19:29|

Водном очерке щёт 17-71,вдругом 15-78хоть это сущность не меняет ,желательно чтоб информация была достоверной!

Гость|11.09.2017 19:41|

Одни оправдания-результат не какой?!

Гость|11.09.2017 19:43|

Гость писал(a):

Водном очерке щёт 17-71,вдругом 15-78хоть это сущность не меняет ,желательно чтоб информация была достоверной!
15-78 (попытки 2-12)

Имя: Гость
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