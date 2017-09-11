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Спорт | Пензенская «Империя» проиграла регбистам из столичной «Славы-ЦСП»

11.09.2017|09:49
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В воскресенье, 10 сентября, регбисты пензенского клуба «Империя» на домашней площадке проиграли столичной «Славе-ЦСП» из дивизиона «А» Премьер-лиги.

«Фаворит встречи был известен еще до ее начала, вопрос был только в том, сможет ли наша команда оказать достойное сопротивление гостям из Москвы, как это было во время последней встречи в 2015 году», - сообщается на официальном сайте клуба.

Однако соперник сразу же заявил претензии на победу, и к 34-й минуте встречи пензенцы уже проигрывали со счетом 0:28.

«Только под конец первого тайма наши парни сумели размочить счет. Никита Сботов вначале точно пробил штрафной, а потом стал автором попытки (8:28)», - уточняется на сайте.

Несмотря на старания подопечных Андрея Бачурина, которым удалось выполнить еще одну попытку с реализацией, к концу матча счет был 17:71.

17 сентября пензенская «Империя» вновь встретится со «Славой». Теперь уже игра пройдет в Москве.

Источник — Фото Дмитрия Макарова
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