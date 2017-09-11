11.09.2017 | 15:35

Пензенский атлет Денис Аблязин выступит на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет в канадском Монреале с 2 по 10 октября. Он продемонстрирует свое мастерство в упражнении на кольцах.

Состав был оглашен старшим тренером сборной России Валентиной Родионенко. В национальную команду, помимо воспитанника пензенского центра спортивной подготовки, также вошли Давид Белявский и Никита Нагорный (индивидуальное многоборье), Артур Далалоян (вольные упражнения), Сергей Ельцов (упражнения на брусьях), и Никита Игнатьев (упражнения на перекладине).

Напомним: в конце августа Денис Аблязин на том же снаряде завоевал золото Кубка России. Также он удостоился бронзовой медали в составе команды Приволжского федерального округа - вместе с Андреем Маколовым, Валентином Стариковым и Иваном Тихоновым.