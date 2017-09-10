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Спорт | В следующем матче чемпионата ВХЛ «Дизель» встретится с «Нефтяником»

10.09.2017|11:52
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Клуб «Дизель» начал борьбу в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Однако победный старт нашей дружине не удался.

Первые минуты поединка против ижевской «Ижстали» складывались безоблачно для желто-синих. Роман Людучин совершил сольный проход и открыл счет - 1:0.

Но затем положение выровнялось. «Сталевары» стали все чаще прижимать гостей к воротам, и, как следствие, во втором отрезке игры они сумели отличиться - бросок под перекладину достиг цели.

Поединок шел до одной ошибки, и, к сожалению, ее допустили наши хоккеисты. За восемь минут до финальной сирены шайба влетела в ворота Олега Назарова.

2:1 - «Ижсталь» одержала первую победу в чемпионате ВХЛ. А пензенская команда продолжит свое выездное турне. Следующий поединок 11 сентября она проведет в Альметьевске против еще одного принципиального соперника - местного «Нефтяника».

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Гость|10.09.2017 17:05|

Встретится и по доброй традиции проиграет . РА - ЗО - ГНАТЬ !

Гость|10.09.2017 18:51|

восстановление

Х/К Дизель просто своим существованием уничтожил пол сотни дворовых подростковых клубов в котором занималось больше тысячи детей.Тысяча с лишним детей оказалось не удел благодаря тому,что эти добрые дяди обескровили бюджет города и на детей там элементарно не остаётся денег.Ф/К Зенит просто своим существованием уничтожил около двадцати пяти дворовых подростковых клубов в котором занималось больше пятьсот детей.Можно продолжать бесконечно.Также везде.Те кто должен зарабатывать,тупо отнимает деньги у самых незащищенных-ДЕТЕЙ.

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