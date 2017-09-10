10.09.2017 | 11:52

Клуб «Дизель» начал борьбу в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Однако победный старт нашей дружине не удался.

Первые минуты поединка против ижевской «Ижстали» складывались безоблачно для желто-синих. Роман Людучин совершил сольный проход и открыл счет - 1:0.

Но затем положение выровнялось. «Сталевары» стали все чаще прижимать гостей к воротам, и, как следствие, во втором отрезке игры они сумели отличиться - бросок под перекладину достиг цели.

Поединок шел до одной ошибки, и, к сожалению, ее допустили наши хоккеисты. За восемь минут до финальной сирены шайба влетела в ворота Олега Назарова.

2:1 - «Ижсталь» одержала первую победу в чемпионате ВХЛ. А пензенская команда продолжит свое выездное турне. Следующий поединок 11 сентября она проведет в Альметьевске против еще одного принципиального соперника - местного «Нефтяника».