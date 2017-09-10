В субботу, 9 сентября, пензенский «Дизель» в Ижевске провел стартовый матч чемпионата ВХЛ против местной «Ижстали».
Сильнее оказались хозяева площадки - они выиграли у желто-синих со счетом 2:1. В составе «Дизеля» отличился Роман Людучин, он забросил единственную шайбу в ворота «Ижстали» в первой половине стартового отрезка матча.
Главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко, комментируя итоги игры, отметил, что ему не понравились действия дружины в атаке и что он ожидал большего.
«Нужно отдать должное хоккеистам обеих команд. Я думаю, игра держала зрителей в напряжении, игра была боевая, и в этом плане первый матч удался. Поздравляю соперника с победой. А нам надо делать выводы и работать дальше», - резюмировал тренер.
Следующий матч «Дизель» проведет в Татарстане.
«Уже в ближайший понедельник дизелистам предстоит скрестить клюшки в Альметьевске с местными нефтяниками», - сообщили в пресс-службе ХК «Дизель».
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
НАДОЕЛО СМОТРЕТЬ И ЧИТАТЬ ВЕСЬ ЭТОТ МАРАЗМ ПРО СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХИ,А ТАК ЖЕ ПРОВАЛЫ.НЕМНОГО ПРО СПОРТИВНУЮ ПРАВДУ.
ВЕСЬ ДЕТСКИЙ СПОРТ КОРРУМПИРОВАН.ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ХОДИТЬ ДАЛЕКО.ВЕЛИКИЙ КЛУБ "ДИЗЕЛЬ".ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ НАЧАЛО ПУТИ ,ТИПА БУДУЩИХ ЗВЁЗД.СНАЧАЛА НАБИРАЮТ ДЕТЕЙ ИЗ ТЕХ СЕМЕЙ,КОТОРЫЕ ТЯНУТ ПЛАТИТЬ(ЗА ФОРМУ,ЗА ПОЕЗДКИ,ЗА ВСЁ).ДАЛЬШЕ (ОТ 12 И ДАЛЕЕ,А ТО И РАНЬШЕ)ИДЁТ БОРЬБА КОШЕЛЬКОВ.КТО БОЛЬШЕ ДАСТ ТОТ И ЛУЧШИЙ.ГОТОВ ОПЛАТИТЬ ПЕРВУЮ ПЯТЁРКУ,МОЛОДЕЦ.И ЭТО ВЕЗДЕ,НЕ ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ.ОБЫЧНЫЕ ДЕТИ НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАНИМАТЬСЯ ,ТАК КАК У БОЛЬШИНСТВА РОДИТЕЛЕЙ ПРОСТО НЕТ ДЕНЕГ ДЛЯ ОПЛАТЫ.
СПОРТИВНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО СУЩЕСТВУЕТ,ТОЛЬКО У НАИВНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ,К КОТОРЫМ Я ТОЖЕ РАНЬШЕ ОТНОСИЛСЯ.КОГДА У МЕНЯ ПОЯВИЛИСЬ ДЕТИ,ТО Я ПОНЯЛ,ЧТО ВСЁ ЭТО ОПЛАЧЕННОЕ ШОУ,ГДЕ ВСЁ ЗАРАНЕЕ ЯСНО.Я САМ ПЛАЧУ,ЧТОБЫ МОИ ДЕТИ БЫЛИ ЛУЧШИМИ.Я САМ ВИЖУ,КАК МНОГИЕ БОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УХОДЯТ НЕ ПОТЯНУВ ДЕНЕЖНУЮ КАБАЛУ.
ДЕТСКАЯ ЗАНЯТОСТЬ ДОЛЖНА ПОЛНОСТЬЮ СОДЕРЖАТЬСЯ ИЗ БЮДЖЕТА.А ЭТИ ПРОФИ ПУСТЬ ИДУТ ЛЕСОМ.