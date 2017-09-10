10.09.2017 | 10:10

В субботу, 9 сентября, пензенский «Дизель» в Ижевске провел стартовый матч чемпионата ВХЛ против местной «Ижстали».

Сильнее оказались хозяева площадки - они выиграли у желто-синих со счетом 2:1. В составе «Дизеля» отличился Роман Людучин, он забросил единственную шайбу в ворота «Ижстали» в первой половине стартового отрезка матча.

Главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко, комментируя итоги игры, отметил, что ему не понравились действия дружины в атаке и что он ожидал большего.

«Нужно отдать должное хоккеистам обеих команд. Я думаю, игра держала зрителей в напряжении, игра была боевая, и в этом плане первый матч удался. Поздравляю соперника с победой. А нам надо делать выводы и работать дальше», - резюмировал тренер.

Следующий матч «Дизель» проведет в Татарстане.

«Уже в ближайший понедельник дизелистам предстоит скрестить клюшки в Альметьевске с местными нефтяниками», - сообщили в пресс-службе ХК «Дизель».