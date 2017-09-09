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Спорт | В Пензе стартовал второй этап кубка губернатора по дзюдо

09.09.2017|18:41
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Юные дзюдоисты со всей страны собрались во дворце единоборств «Воейков». Здесь проходит второй этап кубка губернатора Пензенской области. К соревнованиям допущены школьники от 10 до 13 лет.

«Участников в этот раз около 500 человек: 300 будут выступать в первый день, 200 - во второй. География соревнований с каждым разом увеличивается, в этот раз на турнире собрались представители 17 регионов», - сообщил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Юные спортсмены приехали из Москвы, Самары, Тамбова, Воронежа, Нижнего Новгорода и так далее.

Дарья Щетинина, например, защищала честь Республики Мордовии. Дзюдо она занимается уже шесть лет. Говорит, что за это время приходилось использовать приемы не только на татами, но и в жизни.

«Были глупенькие мальчики, которые дразнили меня, за косы дергали», - рассказала с улыбкой Дарья.

Кроме этого этапа участников ожидает еще один. Он пройдет в ноябре, и только тогда будут названы победители.

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Гость|09.09.2017 18:48|

Похвально !

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