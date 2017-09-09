09.09.2017 | 15:30

Самые сильные, быстрые и ловкие представители трудового народа собрались в училище олимпийского резерва. Там проходил областной этап спартакиады коллективов предприятий, учреждений и организаций городов и районов нашего региона.

На старт вышли 30 команд, всего около 1 200 работников в возрасте от 25 лет.

«Очень приятно, что участников спартакиады становится все больше и больше. Это говорит о том, что в трудовых коллективах все больше и больше людей занимаются физической культурой и спортом. Физкультура и спорт - это жизнь», - напутствовал собравшихся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Для меня это здоровье, хорошее настроение и самочувствие. Я занимаюсь этим с детства, и мне нравится. Своим примером заражаю молодежь», - отметил участник соревнований Александр Самылкин из Малосердобинского района.

В рамках спартакиады проходили соревнования по армрестлингу, волейболу, мини-футболу, легкой атлетике, настольному теннису, перетягиванию каната, плаванию, шахматам, стритболу, состязания спортивных семей.

Галина Храмова из Вадинского района подбрасывала пудовые гири, как яблоки. Для нее физические нагрузки - жизненная необходимость и дело обыденное. Эта женщина - человек труда.

«Откуда у меня силы? Я занимаюсь сельским хозяйством: картошка, коровы, вилы и все такое прочее. Попробовали - получается, вот и стали нас привлекать. Участвовали в районных соревнованиях, а теперь и областных», - рассказала Галина.

По итогам соревнований будет сформирована команда Пензенской области для участия во Всероссийской спартакиаде среди трудящихся, которая пройдет в Чебоксарах с 21 по 25 сентября.