09.09.2017 | 16:50

Молодежная команда «Дизелист» провела генеральную репетицию перед стартом российского первенства. Наши хоккеисты встречались с клубом «Мордовия».

Соперники уже дважды пересекались в межсезонье, и оба раза саранцы праздновали победы. Не стал исключением и данный поединок.

Гости, обладающие более сбалансированным составом, потратили первый период на разведку и нанесли решающий удар в середине матча. Трижды в течение восьми минут шайба влетала в ворота сине-желтых.

К чести наших парней, они не прекратили сопротивления и отличились в большинстве - гол в активе Никиты Китанина (1:3). А затем внесли в игру дополнительную интригу, усилиями Никиты Пушенко сократив отрыв до минимума (2:3).

И все же опыт соседей сказался. Они сумели забросить еще одну шайбу и уверенно довели встречу до победы со счетом 4:2.

Старт в Национальной молодежной хоккейной лиге пензенский «Дизелист» примет в следующее воскресенье. Первым соперником в чемпионате станет ярославский «Локо-Юниор».