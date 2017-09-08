08.09.2017 | 17:03

В Пензе проходит Всероссийский студенческий чемпионат по спортивному ориентированию. Приехали 27 команд из различных университетов и академий.

Соревнования трехдневные. В первый результат будет зависеть буквально от считанных секунд: участники бегут спринтерскую дистанцию по парковой и жилой зоне. У мужчин это около пяти километров, у женщин около четырех.

«Спортсмен на старте получает карту, на которой нанесена дистанция с определенным количеством точек. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее.

Спортсмен пробегает все эти точки в определенной последовательности. Ошибаться нельзя. Нужно быть предельно внимательным, чтобы пройти точки все и именно так, как они нанесены на карту», - пояснил главный судья соревнований Станислав Чесноков из города Коврова Владимирской области.

Если участник ошибется и отметит не свой контрольный пункт, то он будет дисквалифицирован.

«Для прохождения дистанции спортсмен должен обладать незаурядными физическими возможностями, потому что бежит он быстро. В общем-то, на грани своих возможностей», - отметил Станислав Чесноков.

Другие этапы пройдут уже в Ахунском лесу. Там спортсмены пробегут классическую дистанцию и эстафету.