08.09.2017 | 15:53

Серебро в эстафете и бронза в личном зачете - с такими наградами зареченский спортсмен Роман Ларин вернулся из Китая, где прошла XXIX Всемирная летняя универсиада.

На своей коронной дистанции 200 метров на спине он финишировал третьим с результатом 1,59.29 секунды. Тем самым спортсмен побил личный рекорд.

«Был очень счастлив, не мог сначала поверить этому. Потом, когда увидел официальный результат, думал: все, бронза, выдохнул спокойно. Но хотелось бы лучше, готов был лучше», - рассказал Роман Ларин.

Кроме того, российская сборная, в составе которой выступал сурский спортсмен, завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

После напряженных стартов Роману дали небольшой отдых, но уже на следующей неделе начнется подготовка к новым состязаниям.

«Областные соревнования у нас будут проходить в ДВС «Сура». Потом первенство и чемпионат Приволжского федерального округа, где проходит отбор на чемпионат России, и сам чемпионат России в городе Казани», - сообщил Роман Ларин.

Кстати, участие в летней универсиаде принимали также прыгуны в воду Евгений Захаров, Илья Кузнецов и Ольга Кулемина.

Всего на счету пензенских спортсменов семь медалей, три из которых высшего достоинства.