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Спорт | Футболисты ДЮСШ № 8 и «Зенита-2002» вновь сыграли вничью

08.09.2017|14:55
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Встреча футболистов ДЮСШ № 8 и команды «Зенит-2002» могла изменить положение в турнирной таблице областного первенства. Именно эти атлеты сегодня занимают лидирующие позиции на состязаниях и являются претендентами на медали.

Всего в данной возрастной группе семь команд. Предыдущая встреча зенитовцев и представителей ДЮСШ № 8 завершилась вничью.

На этот раз в матче, который проходил на стадионе «Первомайский», счет удалось открыть футболистам юношеской спортшколы, и первый тайм они закончили с небольшим преимуществом.

Во втором «Зенит» сделал все, чтобы отыграться, и одна из атак увенчалась успехом. Равенство сохранилось вплоть до финального свистка, и команды вновь разошлись с миром - 1:1.

Судьба призовых мест будет решаться в последующих играх юношеского областного первенства, а победитель определится в конце сентября.

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