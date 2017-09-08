В субботу, 9 сентября, пензенская молодежная команда «Дизелист» на домашней площадке проведет последний контрольный матч перед чемпионатом НМХЛ.
Подопечные Алексея Ваулина выйдут на лед против хоккеистов клуба «Мордовия». Как сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель», последние несколько лет коллектив из Саранска возглавляет пензенский специалист Юрий Воробьев.
Напомним: 1 сентября в удмуртском Глазове завершился турнир памяти Сергея Архангельского, на котором пензенцы одержали победу.
Первый матч «Дизелиста» в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги пройдет в Пензе - он встретится с ярославским «Локо-Юниором».
Вот если выиграют...
Вперед ребята, порвите соседей...
Покажите класс Сидоренко...