08.09.2017 | 12:27

В субботу, 9 сентября, пензенская молодежная команда «Дизелист» на домашней площадке проведет последний контрольный матч перед чемпионатом НМХЛ.

Подопечные Алексея Ваулина выйдут на лед против хоккеистов клуба «Мордовия». Как сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель», последние несколько лет коллектив из Саранска возглавляет пензенский специалист Юрий Воробьев.

Напомним: 1 сентября в удмуртском Глазове завершился турнир памяти Сергея Архангельского, на котором пензенцы одержали победу.

Первый матч «Дизелиста» в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги пройдет в Пензе - он встретится с ярославским «Локо-Юниором».