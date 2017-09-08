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Спорт | 9 сентября пензенский «Дизелист» сыграет с ХК «Мордовия»

08.09.2017|12:27
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В субботу, 9 сентября, пензенская молодежная команда «Дизелист» на домашней площадке проведет последний контрольный матч перед чемпионатом НМХЛ.

Подопечные Алексея Ваулина выйдут на лед против хоккеистов клуба «Мордовия». Как сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель», последние несколько лет коллектив из Саранска возглавляет пензенский специалист Юрий Воробьев.

Напомним: 1 сентября в удмуртском Глазове завершился турнир памяти Сергея Архангельского, на котором пензенцы одержали победу.

Первый матч «Дизелиста» в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги пройдет в Пензе - он встретится с ярославским «Локо-Юниором».

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|08.09.2017 12:34|

Вот если выиграют...

Вперед ребята, порвите соседей...

Покажите класс Сидоренко...

Гость|08.09.2017 14:37|

Мордва порвёт

Имя: Гость
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