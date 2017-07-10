10.07.2017 | 10:09

Пензенский спортсмен Рамиль Байгин занял третье место на международном турнире «Кубок Варны» по карате-кекусинкай среди мужчин, который проходил в Болгарии 7 июля.

Как сообщили в пресс-службе областного минспорта, в первом бою Рамиль сошелся с соперником из Турции и нокаутировал его на 15-й секунде ударом колена по голове.

Второй поединок пензенец также закончил досрочно, одержав победу над соотечественником.

«В третьем бою, имея значительное превосходство над соперником, Рамиль проиграл по замечанию», - констатировали в пресс-службе.

В итоге спортсмен удостоился бронзовой медали.