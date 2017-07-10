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Спорт | Пензенский каратист завоевал бронзу на международном турнире в Болгарии

10.07.2017|10:09
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Пензенский спортсмен Рамиль Байгин занял третье место на международном турнире «Кубок Варны» по карате-кекусинкай среди мужчин, который проходил в Болгарии 7 июля.

Как сообщили в пресс-службе областного минспорта, в первом бою Рамиль сошелся с соперником из Турции и нокаутировал его на 15-й секунде ударом колена по голове.

Второй поединок пензенец также закончил досрочно, одержав победу над соотечественником.

«В третьем бою, имея значительное превосходство над соперником, Рамиль проиграл по замечанию», - констатировали в пресс-службе.

В итоге спортсмен удостоился бронзовой медали.

Источник — Фото с сайта Минспорта Пензенской области
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Гость|10.07.2017 10:43|

Пипец прям звезда..Трус настоящий. Гордеев его возит постоянно на разные первенства но на чемпионаты не возит, где его побьют.Он всегда выступает на турнирах для новичков каратэ.Вот на таких мелких турнирах он немного,,звезда,,

Гость|10.07.2017 11:35|

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