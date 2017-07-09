09.07.2017 | 10:38

В бассейне «Дельфин» проходит рейтинговый открытый турнир по плаванию в категории «мастерс», посвященный памяти заслуженного тренера России Владимира Святченко - человека, который стал основоположником этого вида спорта в Сурском крае.

В соревнованиях участвуют и его воспитанники, и гости из других регионов.

«Я занимаюсь плаванием 67 лет. Была чемпионкой Пензы и области», - рассказала участница соревнований Светлана Оболенская.

«Я стал двукратным чемпионом мира на дистанциях 3 километра и 50 метров баттерфляем. Установил пять рекордов России», - поделился другой участник состязаний Станислав Вязовский.

Всего в столице Сурского края собрались 165 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары, Ярославля и других городов. Самому юному пловцу 15 лет, а самому возрастному 82 года.

«Особенность турнира в том, что это некий гибрид: есть и ветераны, и представители нынешнего поколения, действующие чемпионы», - сообщил организатор состязаний Алексей Теслик.

Соревнования продлятся два дня.