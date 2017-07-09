09.07.2017 | 10:57

На стадионе сельхозуниверситета состоялся матч чемпионата России по регби среди команд Премьер-лиги дивизиона «Б». «Империя» принимала «Нарвскую заставу» из Санкт-Петербурга.

Наша команда одержала победу, но питерские регбисты показали, что умеют биться до конца и создавать проблемы фавориту встречи. Результатом непростого и напряженного матча стал счет 28:8 в пользу пензенской «Империи».

«В первом тайме шла хорошая, уверенная игра, второй же в основном провели в защите», - рассказал главный тренер РК «Империя» Андрей Бачурин.

«Соперники проявили себя положительно. Весь второй тайм инициатива была у них. Команда растет. У нее хорошая школа воспитанников. Думаю, у нас с ними будет непростая игра», - отметил капитан РК «Империя» Максим Усков.

Она состоится 25 июля в Санкт-Петербурге. До этого, 21-го и 23-го числа, «Империя» на выезде сыграет два матча с аутсайдером группы «Б» - питерским «Буревестником».