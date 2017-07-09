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Спорт | Пензенские регбисты обыграли «Нарвскую заставу» из Санкт-Петербурга

09.07.2017|10:57
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На стадионе сельхозуниверситета состоялся матч чемпионата России по регби среди команд Премьер-лиги дивизиона «Б». «Империя» принимала «Нарвскую заставу» из Санкт-Петербурга.

Наша команда одержала победу, но питерские регбисты показали, что умеют биться до конца и создавать проблемы фавориту встречи. Результатом непростого и напряженного матча стал счет 28:8 в пользу пензенской «Империи».

«В первом тайме шла хорошая, уверенная игра, второй же в основном провели в защите», - рассказал главный тренер РК «Империя» Андрей Бачурин.

«Соперники проявили себя положительно. Весь второй тайм инициатива была у них. Команда растет. У нее хорошая школа воспитанников. Думаю, у нас с ними будет непростая игра», - отметил капитан РК «Империя» Максим Усков.

Она состоится 25 июля в Санкт-Петербурге. До этого, 21-го и 23-го числа, «Империя» на выезде сыграет два матча с аутсайдером группы «Б» - питерским «Буревестником».

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Гость|09.07.2017 14:10|

Вроде люди серьёзные,а всякой ерундой занимаются.Пошли бы лучше на стройку.Если не охота физически работать,то в охрану.Видите же по зрителям,которые даже бесплатно не ходят,что ваше регби никого в Пензе не интересует.А на те деньги,что вам выделялись можно содержать пять детских клубов,пусть регбийных.

В ПЕНЗЕ,ТОЛЬКО ДЕТСКИЕ КЛУБЫ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ БЫТЬ НА БЮДЖЕТЕ,ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НА САМООКУПАЕМОСТИ.

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