На стадионе сельхозуниверситета состоялся матч чемпионата России по регби среди команд Премьер-лиги дивизиона «Б». «Империя» принимала «Нарвскую заставу» из Санкт-Петербурга.
Наша команда одержала победу, но питерские регбисты показали, что умеют биться до конца и создавать проблемы фавориту встречи. Результатом непростого и напряженного матча стал счет 28:8 в пользу пензенской «Империи».
«В первом тайме шла хорошая, уверенная игра, второй же в основном провели в защите», - рассказал главный тренер РК «Империя» Андрей Бачурин.
«Соперники проявили себя положительно. Весь второй тайм инициатива была у них. Команда растет. У нее хорошая школа воспитанников. Думаю, у нас с ними будет непростая игра», - отметил капитан РК «Империя» Максим Усков.
Она состоится 25 июля в Санкт-Петербурге. До этого, 21-го и 23-го числа, «Империя» на выезде сыграет два матча с аутсайдером группы «Б» - питерским «Буревестником».
Вроде люди серьёзные,а всякой ерундой занимаются.Пошли бы лучше на стройку.Если не охота физически работать,то в охрану.Видите же по зрителям,которые даже бесплатно не ходят,что ваше регби никого в Пензе не интересует.А на те деньги,что вам выделялись можно содержать пять детских клубов,пусть регбийных.
В ПЕНЗЕ,ТОЛЬКО ДЕТСКИЕ КЛУБЫ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ БЫТЬ НА БЮДЖЕТЕ,ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НА САМООКУПАЕМОСТИ.