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Спорт | Новый тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко приехал в Пензу

08.07.2017|09:58
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В пятницу, 7 июля, новый главный тренер пензенского «Дизеля» Андрей Сидоренко прибыл в расположение клуба.

«Первое знакомство Андрея Сидоренко с командой состоится 10 июля. В этот же день желто-синие официально приступят к подготовке к старту нового хоккейного сезона ВХЛ», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Наставник с оптимизмом смотрит в будущее и настроен на серьезную и плодотворную работу.

Под руководством Андрея Сидоренко, тренировавшего «Дизель» с 2009 по 2015 год, в сезоне-2009/10 пензенская хоккейная команда уже становилась бронзовым призером чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Кроме «Дизеля», 57-летний специалист возглавлял «Спартак» (Москва), «Трактор» (Челябинск), «Амур» (Хабаровск), «Металлург» (Новокузнецк) и «Гомель» (Гомель).

Напомним: о решении заключить контракт с Сидоренко стало известно в начале мая. Он сменил на посту предыдущего наставника «Дизеля» Сергея Лопушанского. С ним не стали продлевать соглашение, поскольку поставленные перед клубом задачи в сезоне 2016-2017 года не были выполнены: после 50 матчей команда оказалась на 19-м месте турнирной таблицы чемпионата ВХЛ с 68 очками.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|08.07.2017 10:26|

Мало дармоедов игроков из бюджета кормили.

Теперь еще и их "тренерп" кормить будем

Гость|08.07.2017 10:29|

Дармоед прилетел!

Гость|08.07.2017 10:41|

Каждому игроку по дворовой хоккейной площадке и пусть детей развлекают, нам такой хоккей не нужен, дармоеды бюджетного бабла, за такие деньги что получает в Пензе один игрок за месяц на шахте пять лет уголь копать будешь и не накопаешь.

Имя: Гость
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