08.07.2017 | 09:58

В пятницу, 7 июля, новый главный тренер пензенского «Дизеля» Андрей Сидоренко прибыл в расположение клуба.

«Первое знакомство Андрея Сидоренко с командой состоится 10 июля. В этот же день желто-синие официально приступят к подготовке к старту нового хоккейного сезона ВХЛ», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Наставник с оптимизмом смотрит в будущее и настроен на серьезную и плодотворную работу.

Под руководством Андрея Сидоренко, тренировавшего «Дизель» с 2009 по 2015 год, в сезоне-2009/10 пензенская хоккейная команда уже становилась бронзовым призером чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Кроме «Дизеля», 57-летний специалист возглавлял «Спартак» (Москва), «Трактор» (Челябинск), «Амур» (Хабаровск), «Металлург» (Новокузнецк) и «Гомель» (Гомель).

Напомним: о решении заключить контракт с Сидоренко стало известно в начале мая. Он сменил на посту предыдущего наставника «Дизеля» Сергея Лопушанского. С ним не стали продлевать соглашение, поскольку поставленные перед клубом задачи в сезоне 2016-2017 года не были выполнены: после 50 матчей команда оказалась на 19-м месте турнирной таблицы чемпионата ВХЛ с 68 очками.