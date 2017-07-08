В пятницу, 7 июля, новый главный тренер пензенского «Дизеля» Андрей Сидоренко прибыл в расположение клуба.
«Первое знакомство Андрея Сидоренко с командой состоится 10 июля. В этот же день желто-синие официально приступят к подготовке к старту нового хоккейного сезона ВХЛ», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».
Наставник с оптимизмом смотрит в будущее и настроен на серьезную и плодотворную работу.
Под руководством Андрея Сидоренко, тренировавшего «Дизель» с 2009 по 2015 год, в сезоне-2009/10 пензенская хоккейная команда уже становилась бронзовым призером чемпионата Высшей хоккейной лиги.
Кроме «Дизеля», 57-летний специалист возглавлял «Спартак» (Москва), «Трактор» (Челябинск), «Амур» (Хабаровск), «Металлург» (Новокузнецк) и «Гомель» (Гомель).
Напомним: о решении заключить контракт с Сидоренко стало известно в начале мая. Он сменил на посту предыдущего наставника «Дизеля» Сергея Лопушанского. С ним не стали продлевать соглашение, поскольку поставленные перед клубом задачи в сезоне 2016-2017 года не были выполнены: после 50 матчей команда оказалась на 19-м месте турнирной таблицы чемпионата ВХЛ с 68 очками.
Мало дармоедов игроков из бюджета кормили.
Теперь еще и их "тренерп" кормить будем