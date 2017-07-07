07.07.2017 | 15:35

Пятую подряд победу одержал каменский «Дорожник» в Кубке межрегионального футбольного союза «Приволжье».

Сурская команда встречалась с принципиальным соперником - клубом «Саранск». Совсем недавно в окружном первенстве каменцы потерпели от соседей поражение со счетом 0:3, но новая встреча показала, что красно-черно-белые сделали вывод из прежних неудачных действий. Первый тайм кубковой встречи прошел в равной борьбе и закончился логично, ничейным результатом.

После перерыва дорожники включили максимальные обороты и вскоре открыли счет. Александр Цибизов заработал пенальти, который четко реализовал Виталий Аралин, – 1:0. А еще через 10 минут после череды атак хозяев ошибку допускает вратарь саранцев. После удара Цибизова он пропустил мяч под собой. 2:0 – этот счет стал финальным.

«Сегодня была одна из лучших игр, футбол оказался очень содержательным. Нет таких игр, которые нельзя выиграть! Надо верить в себя, в ребят», - отметил форвард ФК «Дорожник» Виталий Аралин.

Этот успех позволил «Дорожнику» за тур до окончания предварительного этапа Кубка Приволжья обеспечить себе первое место в своей подгруппе. Следующим соперником команды станет еще один клуб из соседнего региона.