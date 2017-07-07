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Спорт | Более ста пензенцев примут участие в Большом летнем велопробеге

07.07.2017|10:25
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В субботу, 8 июля, в 17:00 в Пензе стартует Большой летний велопробег. Планируется, что в нем примут участие более ста человек.

Велопробег начнется с перекрестка улиц Измайлова и Антонова (от парковки магазина «Пятерочка»). Финишной прямой станет велолыжероллерная трасса в Ахунах. Дистанция составит семь километров.

«Целью велопробега является привлечение внимания жителей города к велосипеду как всесезонному, доступному и экологическому виду транспорта», - сообщили организаторы мероприятия.

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Гость|07.07.2017 10:50|

А я щас пойду устрою фидобидальный легендарный неповторимый велопробег от поворота на Пензу 1 до светофорного дерева. Пусть обо мне напишут все мировые таблоиды с интернетами и книга рекордов Гиннеса!

Гость|07.07.2017 11:29|

Совсем одурели!?Назад в потёмках по дороге где попадаются неадекваты за рулём,а если ещё и дождь,нет уж,лучше бы в Спутнике.

Имя: Гость
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