В субботу, 8 июля, в 17:00 в Пензе стартует Большой летний велопробег. Планируется, что в нем примут участие более ста человек.
Велопробег начнется с перекрестка улиц Измайлова и Антонова (от парковки магазина «Пятерочка»). Финишной прямой станет велолыжероллерная трасса в Ахунах. Дистанция составит семь километров.
«Целью велопробега является привлечение внимания жителей города к велосипеду как всесезонному, доступному и экологическому виду транспорта», - сообщили организаторы мероприятия.
А я щас пойду устрою фидобидальный легендарный неповторимый велопробег от поворота на Пензу 1 до светофорного дерева. Пусть обо мне напишут все мировые таблоиды с интернетами и книга рекордов Гиннеса!