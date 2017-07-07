07.07.2017 | 10:25

В субботу, 8 июля, в 17:00 в Пензе стартует Большой летний велопробег. Планируется, что в нем примут участие более ста человек.

Велопробег начнется с перекрестка улиц Измайлова и Антонова (от парковки магазина «Пятерочка»). Финишной прямой станет велолыжероллерная трасса в Ахунах. Дистанция составит семь километров.

«Целью велопробега является привлечение внимания жителей города к велосипеду как всесезонному, доступному и экологическому виду транспорта», - сообщили организаторы мероприятия.