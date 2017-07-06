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Спорт | Молодежная команда «Зенита» обыграла юниоров из своего клуба

06.07.2017|18:37
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Зенитовское дерби принесло победу более опытному коллективу. Молодежный состав команды мастеров экзаменовал своих одноклубников юниорского возраста в рамках футбольного чемпионата области.

Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и «Зенит-М» полностью оправдал статус фаворита. Молодежка до перерыва забила два мяча, оба раза партнеры выводили на завершающий удар Егора Боброва.

Едва начался второй тайм, как форварду удалось сделать хет-трик. А еще через несколько минут сине-бело-зеленый резерв сумел отличиться четвертый раз после розыгрыша углового.

Юниоры, выступающие под названием «Зенит-УМБРО», пытались забить гол престижа, но все усилия были тщетны.

В итоге молодежка выиграла матч со счетом 4:0, набрала 16 очков и догнала в таблице лидера - зареченский «Старт-Союз». При этом дружина из закрытого города имеет матч в запасе, и уже в субботу двоевластие в чемпионате области может нарушиться.

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