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Спорт | Ветеранский чемпионат области по футболу завершился победой «Старта»

05.07.2017|16:53
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Завершился чемпионат области по футболу среди ветеранов в возрасте от 35 лет. Первые игры состязаний прошли еще в мае.

«В этом турнире участвуют четыре команды: «Горстройзаказчик», РЦИК, «Энергетик», «Старт». Играют они два круга», - рассказал директор ДЮСШ № 8 г. Пензы Юрий Туктаров

Финальная встреча состоялась в Заречном, где местный «Старт» принимал сборную «Горстройзаказчик». А вот битва за бронзу развернулась на пензенском стадионе «Локомотив». Там отношения выясняли «Энергетик» и команда РЦИК, которая на первых минутах матча открыла счет красивым ударом с угла поля в исполнении Станислава Беззатеева.

В итоге счет встречи 2:1 в пользу «Энергетика». Эта команда и заняла третье место чемпионата области. Результат борьбы за золотые медали - 2:1. Победу празднует зареченский «Старт», серебром довольствуется «Горстройзаказчик».

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