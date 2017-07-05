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Спорт | Пензенский «Зенит» обыграл футболистов саратовского «Сокола»

05.07.2017|17:49
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Футболисты пензенского «Зенита» одержали волевую победу в поволжском дерби. Матчи сине-бело-зеленых против саратовского «Сокола» всегда проходят в бескомпромиссной борьбе, и предсезонный спарринг не стал исключением.

Первый тайм лучше провели саратовчане. Хозяева поля несколько раз проверили на прочность каркас ворот и в итоге добились своего. Гол, забитый в середине 45-минутки, позволил им уйти на перерыв в роли лидеров.

Во втором тайме пензенцы заиграли веселее. Уже на 60-й минуте счет сравнялся, и гости продолжили обстрел саратовских ворот. Вскоре зенитовцы добились повторного успеха. Как ни старались футболисты «Сокола», больше забить они не смогли, не помог и ряд замен.

2:1 - «Зенит» одержал трудную победу.

Теперь соперникам предстоят встречи уже в официальных турнирах. 15 июля они проведут поединок в рамках Кубка России, а 19-го числа сыграют в первенстве ПФЛ. Оба раза команды выйдут на поле саратовского стадиона «Локомотив».

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Гость|05.07.2017 20:11|

чудо дивное

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