05.07.2017 | 12:33

У пензенского футбольного клуба «Зенит» новый тренер. Им стал 37-летний Артем Куликов.

Соответствующий контракт в настоящее время подписан как новым наставником, так и директором клуба Виктором Смагиным.

Артем Куликов - кандидат в мастера спорта, с 2008 года является тренером футбольных команд.

Как сообщается на официальном сайте «Зенита», ранее он работал в академии клуба «Краснодар», а также в командах «Энергия» (Волжский), «Олимпия» (Волгоград), «Митос» (Новочеркасск).

Напомним: 5 июня появилась информация о том, что Игорь Пывин освобожден от должности тренера «Зенита» из-за завершения сроков контракта.

15 июня во время выездного совещания по реконструкции спортивного комплекса «Зенит» мэр Пензы Виктор Кувайцев встретился с Артемом Куликовым, который претендовал на должность главного наставника команды.

Градоначальника интересовала биография спортсмена, а также его опыт работы и профессиональные достижения.