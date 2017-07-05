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Спорт | Новым тренером пензенского «Зенита» стал Артем Куликов

05.07.2017|12:33
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У пензенского футбольного клуба «Зенит» новый тренер. Им стал 37-летний Артем Куликов.

Соответствующий контракт в настоящее время подписан как новым наставником, так и директором клуба Виктором Смагиным.

Артем Куликов - кандидат в мастера спорта, с 2008 года является тренером футбольных команд.

Как сообщается на официальном сайте «Зенита», ранее он работал в академии клуба «Краснодар», а также в командах «Энергия» (Волжский), «Олимпия» (Волгоград), «Митос» (Новочеркасск).

Напомним: 5 июня появилась информация о том, что Игорь Пывин освобожден от должности тренера «Зенита» из-за завершения сроков контракта.

15 июня во время выездного совещания по реконструкции спортивного комплекса «Зенит» мэр Пензы Виктор Кувайцев встретился с Артемом Куликовым, который претендовал на должность главного наставника команды.

Градоначальника интересовала биография спортсмена, а также его опыт работы и профессиональные достижения.

Источник — Фото пресс-службы администрации Пензы
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Гость|05.07.2017 17:02|

ПЕНЗАИНФОРМ ... как это круто звучит 58-летний мэр Пензы Виктор Кувайцев встретился с 37-летним тренером футбольного клуба «Зенит» Артемом Куликовым... ну прям супер класс

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