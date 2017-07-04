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Спорт | Три команды по пляжному футболу претендуют на главный приз

04.07.2017|17:50
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Уже после второго тура чемпионата области по пляжному футболу команды четко разделились на лидеров и аутсайдеров. Более опытные коллективы победили своих соперников и увеличили отрыв в таблице.

Действующий чемпион «Пенза-Центр» уверенно переиграл команду «Патриот» из Чаадаевки.

Уже в первом тайме бело-синие забили в ворота гостей четыре безответных мяча. В дальнейшем встреча проходила в относительно равной борьбе. Оппоненты обменивались голами, и к финальному свистку преимущество центристов оказалось крупным. Итоговый счет - 9:3 в их пользу. Но это был не самый внушительный результат в туре.

Еще один явный претендент на золото - клуб «Чемодановка» - разгромил сборную управления судебных приставов со счетом 9:0.

Вторую победу подряд одержали дебютанты турнира из «ПензГСЗ». Строители на этот раз оказались сильнее футболистов «Спартака» - 4:1.

Сейчас в таблице чемпионата три команды имеют по шесть очков и делят первое место. Именно между этими соперниками в следующих турах и развернется борьба за главный приз областного первенства по пляжному футболу.

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