04.07.2017 | 17:50

Уже после второго тура чемпионата области по пляжному футболу команды четко разделились на лидеров и аутсайдеров. Более опытные коллективы победили своих соперников и увеличили отрыв в таблице.

Действующий чемпион «Пенза-Центр» уверенно переиграл команду «Патриот» из Чаадаевки.

Уже в первом тайме бело-синие забили в ворота гостей четыре безответных мяча. В дальнейшем встреча проходила в относительно равной борьбе. Оппоненты обменивались голами, и к финальному свистку преимущество центристов оказалось крупным. Итоговый счет - 9:3 в их пользу. Но это был не самый внушительный результат в туре.

Еще один явный претендент на золото - клуб «Чемодановка» - разгромил сборную управления судебных приставов со счетом 9:0.

Вторую победу подряд одержали дебютанты турнира из «ПензГСЗ». Строители на этот раз оказались сильнее футболистов «Спартака» - 4:1.

Сейчас в таблице чемпионата три команды имеют по шесть очков и делят первое место. Именно между этими соперниками в следующих турах и развернется борьба за главный приз областного первенства по пляжному футболу.